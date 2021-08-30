Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi.

Şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi. Ortaç'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Ortaç'a sanatçı dostlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi. "ŞİFA OLSUN, BİSMİLLAH" Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullanmıştı.

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