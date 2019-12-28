Serdar Ortaç'la görüntülenmişti...Fulya Şahin savcılığa koştu "Ben yara bandı değilim" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'la görüntülenmişti...Fulya Şahin savcılığa koştu 'Ben yara bandı değilim' - Son Dakika Magazin

Serdar Ortaç'la görüntülenmişti...Fulya Şahin savcılığa koştu "Ben yara bandı değilim"

6 saat önce

'ARAMIZDA AŞK YOK'Ağustos ayında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, Fulya Şahin adlı bir kadınla görüntülendi.

Serdar Ortaç'la görüntülenmişti...Fulya Şahin savcılığa koştu

'ARAMIZDA AŞK YOK'


Ağustos ayında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, Fulya Şahin adlı bir kadınla görüntülendi. Ardından bazı TV programlarında, 'Ortaç'ın yarasını iyileştirmek için Şahin'le görüştüğü' yorumları yapıldı.


Savcılığa başvuran Şahin, "Aramızda aşk yok. Ben kimsenin yara bandı" değilim diyerek şikayetçi oldu.


TAKİPSİZLİK KARARI


Savcılık, genç kadının şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ortaç'ın kamuya mal olmuş biri olduğunu belirten savcılık, Şahin hakkında sarf edilen sözlerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını ve haber niteliği taşıdığını belirledi.


Hakaret unsuruna rastlanmadığı tespit edilerek, takipsizlik kararı verildi.( Dilek Yaman -Sabah)

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Fulya Şahin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:51 
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