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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şoke eden suçlamalar - Son Dakika

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şoke eden suçlamalar

17.08.2021 12:44
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şoke eden suçlamalar, System.String[]

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konser öncesi merak edilenleri anlattı.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konser öncesi merak edilenleri anlattı.

Eski eşinden, yeni projelerine birçok konuya değinen Ortaç, 'Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor' dedi.

İşte Serdar Ortaç'ın açıklamalarından satır başları...

Gençliğimde çok sevdiğim Kuruçeşme konserlerine yeniden kavuştuğum için çok mutluyum

Çok şarkı yazdım. Hepsinin çıkarmam lazım. Ben öldükten sonra çıkmasının anlamı yok. En az 500 tane şarkı bekliyor kütüphanede.

Ben Chloe beddua etmedim. 10 sene bana bakmış, hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Sadece 'şeytan görsün yüzünü' dedim. Çünkü ona kızdım. Bütün çalışmalarımız kadını gidiyor.

Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. 'Neden nafaka verdin' diyeceksin 'Verdik işte o zaman, bir aptallık! Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim.'

Evlendiğiniz için pişman mısınız sorusuna da cevap veren Ortaç, 'Böyle nafaka istemeseydi, haciz koymasaydı pişman olmazdım. Sanki düşmanmışız gibi... Beni sevdin, evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun, bir tane evim var onu mu istiyorsun? Kadın hakları işte'

NE OLMUŞTU?

2019 yılında anlaşmalı boşanan çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Pandemi döneminde eşine verdiği sözleri yerine getiremeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu.

Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.

'Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde yaşasın kadın hakları!'

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

1 MİLYON TL TAZMİNAT!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında evlenip 2019'da yollarını resmen ayırmıştı. Popçunun, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.

"HİÇ BEKLEMEZDİM!"

Ortaç, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da "Şu an sadece Chloe'nün açtığı dava var, kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak benden, yapmaması gerekirdi" diyerek eski eşine sitem etmişti.

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Türk Lirası, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şoke eden suçlamalar - Son Dakika Magazin


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