Üye Girişi
Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu - Son Dakika

Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu

01.09.2021 14:57
Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu, System.String[]

Bodrum Belediyesi Kale Konserlerinde sahneye çıkmaya hazırlanan Serdar Ortaç'ın konseri, korona virüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle iptal oldu.

Bodrum Belediyesi Kale Konserlerinde sahneye çıkmaya hazırlanan Serdar Ortaç'ın konseri, korona virüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle iptal oldu. Ortaç'ın yerine, güçlü sesiyle gündeme gelen sanatçı Rana'nın sahne alacağı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri kapsamında sahneye çıkacak olan Serdar Ortaç ve orkestrasında bulunan müzisyenlerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine sanatçının konseri iptal edildi. Konsere 1 gün kala korona virüse yakalandığı öğrenilen Serdar Ortaç'ın yerine, güçlü sesiyle adından söz ettirmeye başlayan başarılı şarkıcı Rana'nın sahne alacağı öğrenildi.

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, "2 Eylül Bodrum Kalesi Konserlerinde sahne alacak Serdar Ortaç ve orkestrasının yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 Eylül ücretsiz halk konserimizde son günlerin popüler sanatçısı Rana sahne alacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun yaptığı açıklamada, "Bodrumda yangın ve pandemi süreci sonrası merkez çarşıyı canlandırmak ve turizme katkı vermek için yaptığımız konserler devam ediyor. Serdar Ortaç'ı sevenleriyle buluşturamadığımız için üzgünüz ama Serdar Bey ilerleyen zamanda sahne alacaktır. Sanatçılarımız bizim konserlerimize gönüllülük ilkesiyle çıkıyor ve biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Konserlerimize ilgi çok yüksek olması sevindiriyor ama lütfen pandemi sürecine dikkat edip aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaç, "Ciğerlerime kadar inmişti" diyerek aşının önemini vurguladı ve sağlık durumunu bildirdi.,

(Eren Ayhan/İHA)

Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu
Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu

Serdar Ortaç, Koronavirüs, Bodrum, Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı 15:22 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı 15:20 Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu 15:14 Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi 15:09 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı 14:54 Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu 14:45 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz 14:19 CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor 12:43 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
15:21 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı
15:21 Murat Özdemir'e aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı
15:08 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
15:07 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti
14:52 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu
14:44 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu
14:37 Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü
14:36 Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil
14:20 Ay-Yıldızlılar'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
14:19 CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz
En fazla artış salatalıkta! Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı 3 katı aştı En fazla artış salatalıkta! Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı 3 katı aştı         
15:25
Murat Özdemir'e aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı Murat Özdemir'e aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı         
15:21
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak         
15:12
16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti         
15:08
17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu         
14:52
Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil         
14:36
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim         
11:44
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 15:35:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdar Ortaç'tan kötü haber, konserleri iptal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement