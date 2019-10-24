Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe imzalı Rap şarkısı geliyor!
1 saat önce
Serdar Ortaç Hadise'nin doğum gününe daha öncede kameralara yakalandığı Leman Hanım'la katıldı!
Serdar Ortaç Hadise'nin doğum gününe daha öncede kameralara yakalandığı Leman Hanım'la katıldı! Leman Hanım için ne dedi?
Yıldız Tilbe imzalı rap şarkısı çıkarmaya hazırlanan Serdar Ortaç şarkının bir kısmını okudu!
#SerdarOrtaç
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46
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