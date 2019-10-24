Son Dakika Haberleri: Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe imzalı Rap şarkısı geliyor!
Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe imzalı Rap şarkısı geliyor!

Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe imzalı Rap şarkısı geliyor!

1 saat önce

Serdar Ortaç Hadise'nin doğum gününe daha öncede kameralara yakalandığı Leman Hanım'la katıldı!

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Serdar Ortaç Hadise'nin doğum gününe daha öncede kameralara yakalandığı Leman Hanım'la katıldı! Leman Hanım için ne dedi?

Yıldız Tilbe imzalı rap şarkısı çıkarmaya hazırlanan Serdar Ortaç şarkının bir kısmını okudu!

#SerdarOrtaç

Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe imzalı Rap şarkısı geliyor!

Yıldız Tilbe, Serdar Ortaç, Hadise, Leman, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46 
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