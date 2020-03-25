Serdar Ortaç ve Seçil Gür aşkı sona erdi! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serdar Ortaç ve Seçil Gür aşkı sona erdi! - Son Dakika Magazin

Serdar Ortaç ve Seçil Gür aşkı sona erdi!

26 dakika önce

Sürpriz gelişme... Şarkıcı Serdar Ortaç, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı Seçil Gür'den ayrıldığını açıkladı

Serdar Ortaç ve Seçil Gür aşkı sona erdi!, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Chloe Loughnan ile evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Evlenecekleri öne sürülen çift ayrılık kararı aldı.

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" şeklinde konuştu.

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Gür, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:01 

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