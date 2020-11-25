Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'ün Boğaz turu
25.11.2020 09:45
Bir waffle'cıda mola veren çift, sıra beklerken muhabirlerle sohbet etti.
Bir waffle'cıda mola veren çift, sıra beklerken muhabirlerle sohbet etti. "Olaylı MGD gecesini konu alan 'İki Gözüm Ahmet' filmini izleyecek misiniz?" sorusuna "Evet, izleyeceğim" yanıtını veren Serdar Ortaç, "Filmde sizi benzeriniz canlandırdı. Teklif gelseydi siz oynar mıydınız?" sorusu üzerine de şöyle dedi: "Film yapılırken söylediler ama detaylı konuşmadık. İsteselerdi düşünürdüm."
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