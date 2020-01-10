Serdar Özkan Bursaspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Serdar Özkan Bursaspor'da - Son Dakika Spor

Serdar Özkan Bursaspor'da

6 saat önce

Bursaspor, Serdar Özkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Serdar Özkan Bursaspor'da, System.String[]

Bursaspor, Serdar Özkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.


Transfer sonrası yazılı açıklamada bulanan Serdar Özkan, "Bursaspor çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için ben de gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim" dedi - BURSA

Serdar Özkan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalısı büyüklere göz kırptı
Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
01:28 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
01:23 Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi! - Son Dakika Spor
00:33 Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! "Premier Lig'e dönmek istiyorum..." - Son Dakika Spor
00:31 Popov bordo-beyazlı formayı giydi - Son Dakika Spor
00:23 Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
23:57 Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler - Son Dakika Spor
23:36 Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 03:11:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdar Özkan Bursaspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]