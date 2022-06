Serdar Saatçı'nın hedefi Avrupa'da forma giymek

Beşiktaş ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın stoperlerinden Serdar Saatçı, her genç oyuncunun hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu, siyah-beyazlı kulübün doğru zaman geldiğinde buna karar vereceğini söyledi.

Serdar, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü İstanbul'da Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın kampında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Serdar, I Grubu'nda 7 puanla 3. sırada bulunduklarını hatırlatarak, "Bizim hedefimiz başından beri belliydi. Biraz şanssızlık oldu ama hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. İnşallah önümüzdeki iki maçı da kazanıp grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. İyi çalışıyoruz. Bu süreci iyi atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefim her zamanki gibi Beşiktaş formasını en iyi şekilde temsil edebilmek." diyen genç futbolcu, "Avrupa her gencin hayalidir ve buna kulüp karar verir. Kulüp ne zaman beni hazır görürse, o zaman gerekeni yapar." diye konuştu.

Avrupa'da birçok ligi beğendiğini dile getiren Serdar Saatçı, " İtalya, İngiltere, İskoçya liglerini beğeniyorum. İskoçya'nın da savunma ağırlıklı taktikleri oluyor. Beğendiğim ligler olarak bunları söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Serdar, "A Milli Takım'ın en güçlü olduğu bölgelerden biri stoper. Kendini A Milli Takım stoperleri arasındaki rekabete hazır hissediyor musun?" sorusuna, "Futbolun da amacı bu. Kendine bir hedef koymalısın ve bu hedeften hiçbir zaman vazgeçmemelisin. Ben de kendimi her zaman en yukarıda görüyorum, çünkü rekabeti seviyorum. Rekabet olursa hem futbol güzelleşir hem de gelişirsin. Hedefim tabii ki A Milli Takım." yanıtını verdi.

"Valerien Hoca üstüme çok düşüyor"

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael ile çok iyi bir diyaloğu olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Valerien Hoca üstüme çok düşüyor. En iyisini yapmamı istiyor. Saha dışındaki duruşu ile antrenmandaki duruşu aynı. Sadece benim değil, tüm gençlerin üzerine çok düşüyor. Bizi geliştirmek istiyor. Bizim bu seviyede olmadığımızın farkında. Bize bir şeyler katmak için üzerimizde çok duruyor. Valerien Hoca ile aramız iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Saatçı, Beşiktaş'taki unutamadığı anlarla ilgili, "Unutamadığım an, Şampiyonlar Ligi ve attığım gol diyebilirim. Çünkü ikisinde de çok fazla duygu var. Küçüklükten beri formasına aşık olduğu takımda gol atmak her çocuğun hayalidir. Ben de bunu gerçekleştirdim. O an mutluydum. Bir de Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir turnuva içinde olup, bir maça ilk 11'de başlamak, anlatılamayacak şeyler." şeklinde konuştu.

Son olarak Beşiktaş taraftarlarına da mesaj gönderen Serdar, "Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum. Onları çok ayrı bir yerde tutuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.