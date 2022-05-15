Serdar Sabuncu: "Rakibin 9 kişi kalması oyun dengelerini farklı bir noktaya taşıdı" - Son Dakika
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Serdar Sabuncu: "Rakibin 9 kişi kalması oyun dengelerini farklı bir noktaya taşıdı"

15.05.2022 18:51

Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu, 2-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada rakibin 9 kişi kalmasının oyun dengelerini bozduğunu belirterek, duran toplardan şanssız goller yediklerini ifade etti.

Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu, 2-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada rakibin 9 kişi kalmasının oyun dengelerini bozduğunu belirterek, duran toplardan şanssız goller yediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu açıklamalarda bulundu. Serdar Sabuncu, "Öngörülmeyen bir başlangıç oldu. Rakibin 9 kişi kalması oyun dengelerini farklı bir noktaya taşıdı. Duran toplardan şanssız goller yedik. Rakibin eksik kalmasıyla birlikte oyun formatı taktik yaklaşımları havada bıraktı. Oyunun başlangıcında gollere ve kartlara kadar istediğimiz tempoda oyun gidiyordu. Daha sonra ayrı bir senaryo oldu. Rakip usta oyuncuları ve tecrübesiyle skoru korumasını bildi ve istediği sonuçla ayrıldı" şeklinde konuştu.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)

Serdar Sabuncu: Rakibin 9 kişi kalması oyun dengelerini farklı bir noktaya taşıdı
Serdar Sabuncu: Rakibin 9 kişi kalması oyun dengelerini farklı bir noktaya taşıdı
Serdar Sabuncu: Rakibin 9 kişi kalması oyun dengelerini farklı bir noktaya taşıdı
Serdar Sabuncu: Rakibin 9 kişi kalması oyun dengelerini farklı bir noktaya taşıdı

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Kaynak: İHA

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