Serdar, Sadık ve Altay'dan maç öncesinde destek
03.05.2021 20:23
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır, ısınma esnasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır, ısınma esnasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçı öncesinde sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmayan Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır, ısınmada sırasında takım arkadaşlarına saha kenarından destek verdi. Yedek kulübesinde oturan 3 futbolcu, takım arkadaşlarının ısınması boyunca burada yer alarak zaman zaman arkadaşlarıyla sohbet etti. 3 isim de karşılaşmanın başlamasına yakın, tribüne çıkarak yerlerini aldı. - İSTANBUL
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