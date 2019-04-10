Son Dakika Haberleri: 'Serdar Sandal' Belediyenin Kapılarını Halka Açtı

'Serdar Sandal' Belediyenin Kapılarını Halka Açtı

2 saat önce

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, makam koltuğuna oturur oturmaz göreve başladı.

'Serdar Sandal' Belediyenin Kapılarını Halka Açtı, System.String[]

Sandal ilk icraat olarak vatandaş ile belediye başkanlığı makamı arasındaki engellerin ortadan kaldırılması talimatını verdi.

"Vatandaşı artık başkanlık katında ağırlayacağız. Bayraklı hepimizin, belediye halkın belediyesi. Vatandaşın başkanlık katına gelmesinde ne zarar var" diyen Başkan Sandal,8'inci katta sonradan yapılan demir kapıyı kaldırttı. Bu kapsamda fen işleri ekipleri, yeni hizmet binası ve Çamkıran hizmet binasındaki önceki dönemden kalan başkanlık katına çıkışı engelleyen kapıların ikisini de söktü. Sandal, Bayraklı Belediyesi halkındır. Halk istediği zaman başkana ulaşabilmelidir" dedi.

BAYRAKLI BELEDİYESİ'NDE KAPALI KAPI KALMADI

Sandal ayrıca, şifreyle, kilitle, kartla açılan kapıların şifrelerini kaldırttı, kilitlerini söktürdü. Asansörlerin tamamını halkın kullanımına açtırdı. Tüm müdürlere de; kapılarınızı halka açın, vatandaşlar istediği zaman gelip sizi görebilecek talimatı verdi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:11 Kaynak: Bültenler
Bayraklı, Sandal, Güncel
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