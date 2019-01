Serdar Taşçı: "Hayalimde Her Zaman Türkiye'de Oynamak Vardı"

ANTALYA - Başakşehir'in yeni transferi Serdar Taşçı, ilk röportajını İHA'ya verdi. 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinden Türkiye'den gelen tekliflere, Başakşehir'i seçmesinden futboldaki unutamadığı anlara kadar samimi açıklamalarda bulundu.

Robinho transferinin ardından bir bomba daha patlatarak Almanya Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Serdar Taşçı'yı kadrosuna katan Başakşehir'de, 31 yaşındaki savunmacı Antalya kampına katıldıktan sonra ilk röportajını İhlas Haber Ajansı'na verdi. Kariyerine Stuttgart'ta başlayan, bu takımda forma giydiği ilk sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan ve ardından Almanya Milli Takımı'nda forma giyip kaptanlık bandını da takan Serdar Taşçı, Türkiye'den birçok takımdan teklif almıştı. Türkiye'ye transferi bir türlü gerçekleşmeyen ve sonrasında Spartak Moskova'nın yolunu tutan başarılı savunmacı, Rusya'da oynadığı dönemde 6 aylığına Bayern Münih'e de kiralık olarak gitti. Rus ekibiyle sezon başında sözleşmesini fesheden ve 6 aydır boşta olan Taşçı, Başakşehir'e transfer olmadan önce bireysel çalışmalarla hazırlığını yapmış. Turuncu-lacivertlilerin Antalya kampına katılan ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen yıldız oyuncu, hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

"Yazın gelmek nasip olmamıştı, şimdi buradayım"

Başakşehir'e transferinin gerçekleşme hikayesiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Serdar Taşçı, "Yazın Başakşehir'le görüşmemiz olmuştu. İlk kontak o zaman kurulmuştu. Yöneticiler, başkan ve hocayla görüşmüştük. O zaman nasip olmamıştı ama şimdi nasip oldu. 4-5 gündür buradayım, bundan 2-3 gün önce görüşmeler başlamıştı, anlaştık, imzayı attım ve kampa geldim. Takımdaki ortam çok iyi. Burada aile ortamı var deniliyordu ve böyle olduğunu gördüm. Başarı elde etmek istiyorsanız bu ortamı yakalamanız gerekiyor. Buna da burada şahit oldum. Herkes çok iyi karşıladı beni. Mutluyum burada olmaktan" ifadelerini kullandı.

"Hayalimde her zaman Türkiye vardı"

Uzun yıllar Stuttgart'ta forma giydiğini hatırlatan Serdar Taşçı, "Uzun süre Stuttgart'ta forma giydim. Sonra Spartak Moskova'da oynadım. Arada Bayern Münih'e gittim. Takım ismi vermeyeyim ama Türkiye'den çok teklifler geldi. O dönemde şartlar uymadı. Hayalimde her zaman Türkiye'de oynamak vardı. ya kulüple anlaşamadılar ya da benimle anlaşamadılar. Onun için nasip olmadı. Bu sefer transfer olduğum için memnunum" dedi.

"İnşallah Trabzonspor da başarılı olur"

Babasının fanatik bir Trabzonspor taraftarı olmasıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklama hatırlatılan Serdar Taşçı, ligde oynanacak olan ilk maçın Trabzonspor ile olmasıyla ilgili konuştu. Başakşehir'le anlaşmaya vardıktan sonra fikstüre baktıklarını söyleyen Serdar Taşçı, "İmzayı attıktan sonra fikstüre baktık. İlk maçın da ligde Trabzonspor'la olduğunu gördük. Biz Artvin Yusufeliliyiz. Babam da Trabzonspor taraftarı. Ama bu maçta Başakşehir'i tutacak. İnşallah Trabzonspor da başarılı bir sezon geçirir" diye konuştu.

"Önce Almanya Milli Takımı'yla görüşmüştüm"

Daha önce Türkiye'den yetkililerin kendisine milli takım forması giydirmek istemesiyle ilgili konuşan Serdar Taşçı, "Milli takım tercihi konusunda çok fazla konuşmak istemiyorum. 2008 senesinde olmuştu böyle bir şey. Almanya'da doğup büyüdüm ve şartlar bu şekilde gelişti. Türkiye Milli Takımı'nda tabii ki oynamak isterdim. O zaman böyle bir gelişme oldu ve Alman Milli Takımı'nı tercih ettim. Dünya Kupası'na katıldım. Öyle nasip oldu. Diyaloğa geçilmişti benimle ama daha öncesinde Almanya Milli Takımı'yla irtibat kurulmuştu. Bundan dolayı diyebilirim" açıklamasını yaptı.

"Almanya'daki altyapıyı değerlendirmek gerekiyor"

Milli takım seçme konusunda her oyuncunun farklı kararlar verebileceğini de sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Oyuncudan oyuncuya değişen bir durum var. Ben kendimle ilgili konuşuyorum şu anda. Ama Almanya'daki potansiyele bakınca, her altyapıda birçok Türk oyuncu var. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Altyapıdan çıkan oyuncular da hep büyük takımlarda oynamışlar ya da oynuyorlar. Oradaki oyuncuları da anlamak gerekiyor. Orada doğup büyümüşler ama onların da kalbinden Türkiye geçiyor. Ama biraz daha hızlı davranılırsa oradaki yetenekler de kaybedilmez" dedi.

"Schalke maçını unutamam"

Kariyerinde bugüne kadar 408 resmi maça çıkan Taşçı, unutamadığı maçı da açıkladı. İlk profesyonel olduğu sezonu hatırlatan Serdar Taşçı, "En unutamadığım maç herhalde ilk profesyonel olduğum sezondaydı. 18-19 yaşında Stuttgart'la ilk sezonuma çıktım. Hemen formayı kaptım ve 26 maç oynadım. Son haftada Schalke ile karşılaştık ve Schalke ile birlikte şampiyonluğa oynuyorduk. O maçta 1-0 geriye düştük ama sonra 2-1 kazandık ve şampiyon olduk. İlk senemde Bundesliga'da şampiyonluk yaşadım. Bu maç tabii ki unutulmaz bir maç. Schalke-Stuttgart, Stuttgart-Bayern Münih maçları çok büyük maçlardı Almanya'da" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük takımlarından birinde olmak gurur vericiydi"

Kısa bir süre de olsa 6 aylığına Bayern Münih forması giyen Serdar Taşçı, bu dönemle ilgili de konuştu. Bu transferin iyi bir tecrübe olduğunu söyleyen Taşçı, "Bayern Münih macerası da iyi bir tecrübeydi. Burada çok maça çıkamadım. Rusya'da kışın büyük bir ara oluyor. Aralık ayından mart ayına kadar maç oynanmıyor. Ben de tam tatilden dönerken transfer gerçekleşmişti ve tam anlamıyla fit gitmemiştim Bayern Münih'e. Ama yine de dünyanın 3-4 kulübünden birisinde olmak tabii ki gurur vericiydi" açıklamasında bulundu.

"Bende en çok iz bırakan hoca Armin Veh oldu"

Bugüne kadar çalıştığı teknik direktörlerle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Serdar Taşçı, "Bende en çok iz bırakan teknik direktör Armin Veh oldu. Kendisi beni ilk olarak altyapıdan alıp profesyonel takıma dahil eden teknik adam. Sonrasında şampiyon olduk ve Almanya Milli Takımı'na seçildim. Tabii ki kendisinin yeri bende her zaman ayrıdır. Her hocadan bir şeyler öğrendik. Bayern Münih'te Guardiola gibi bir hocayla çalıştım. O da tabii ki dünyanın en iyi teknik adamlarından birisi" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Oynadığım herkes başarılıydı"

Başakşehir'de forma giyen isimler dahil olmak üzere, bugüne kadar birlikte oynadığı en iyi 11'i kurmasını istediğimiz başarılı oyuncu, "Bayern Münih'te Neuer ile oynadım. Neuer, dünyanın en iyi kalecisi ama kimseye de haksızlık etmek istemiyorum. Çok futbolcuyla oynadım. Hepsi de kariyerli oyuncular. Başakşehir'e de gelmeden önce kadrodaki isimleri araştırdım. Neredeyse herkes çok büyük kulüplerde oynamış. Bunun için kariyerimde oynadığım futbolcularla 2-3 adet 11 yapabilirim. Herkes çok başarılıydı" diye konuştu.

"Kitap okurum, her türlü müziği dinlerim"

Başamşehir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunun altını çizen Serdar Taşçı, takımıyla birlikte önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediğini belirterek "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcu için çok önemli. Ben 3-4 sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Çok güzel bir duygu. İnşallah seneye bu ligde boy gösteririz amacımız bu. Bundan sonra ne olur, bunu tabii ki şimdiden söylemek zor" dedi. Boş zamanlarında kitap okuduğunu söyleyen Taşçı, dinlediği müzikle ilgili ise "Her türlü müzik dinlerim. Bu soru Almanya'da da çok sorulurdu. Türkçe de dinlerim, karışık müzik dinlerim. Ama sabit bir sanatçı ismi veremem" açıklamasını yaptı.

"Türkiye denilince aklıma ilk gelen şey vatan"

Türkiye, Almanya, Rusya, Stuttgart, Artvin ve Löw kelimelerinin kendisinde ifade ettiği anlamları açıklayan Serdar Taşçı, "Türkiye denildiği zaman tabii ki aklıma ilk gelen şey vatan. Gurbette yaşayan insan bunu çok iyi bilir. Ben Almanya'da doğup büyüdüm ve her zaman bir Türkiye özlemi olmuştur. Bunun için burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Almanya da benim için vatan demek. Rusya'da 3. vatanım. Löw, Almanya'yı Almanya yapan hoca, Stuttgart doğup büyüdüğüm yer. Artvin her sene gitmeye çalıştığım ama gidemediğim memleketim. Çok güzel bir yer. En son 3 sene önce gittim. Akrabalar olsun, oranın güzelliği olsun, yemekler olsun, çok ayrı bir yer. Yusufelili olmak da çok ayrı bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"Mesut Özil'e saygı duymak gerekiyor"

Son olarak Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararıyla ilgili olarak konuşan Serdar Taşçı, "Mesut böyle hissetmiş ve böyle demiş. Onun kararı ve söylediklerine saygı duymak gerekiyor. Almanya Milli Takımı'nın son dönemlerindeki başarılarında en büyük pay sahiplerinden birisi Mesut Özil. Bu şekilde düşünmüş ve bu açıklamayı yapmış. Saygı duymak gerekiyor kendisinin açıklamalarına" diyerek sözlerini tamamladı.

