Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de
59 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir
, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı
ile anlaştı.
AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Manuel da Costa'yı Suudi Arabistan
takımlarından El-Ittihad'a satan turuncu-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak. İstanbul
ekibi, Brezilyalı yıldız Robinho
'dan sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ikinci transferini gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:01 Kaynak: AA
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