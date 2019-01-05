Son Dakika Haberleri: Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de

Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de

59 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.

Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Manuel da Costa'yı Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'a satan turuncu-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız Robinho'dan sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ikinci transferini gerçekleştirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:01 Kaynak: AA

Başakşehir, Serdar Taşçı, Spor
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