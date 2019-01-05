Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de
35 dakika önce
Medipol Başakşehir, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki stoper Serdat Taşçı ile anlaşmaya vardı.
Medipol Başakşehir
, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki stoper Serdat Taşçı ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren ve şampiyonluğun da en büyük adayı olan Medipol Başakşehir'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak DG Sivasspor
'dan Robinho
'yu kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, yeni transferini savunma hattına yaptı. da Costa'yı Al Ittihad kulübüne satan Başakşehir, bu bölgeyi son olarak Spartak Moskova
forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Serdar Taşçı
ile doldurdu. Turuncu-lacivertli ekibin, tecrübeli stoper ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:23 Kaynak: İHA
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