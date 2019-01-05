Son Dakika Haberleri: Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de

Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de

35 dakika önce

Medipol Başakşehir, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki stoper Serdat Taşçı ile anlaşmaya vardı.

Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de, System.String[]
Medipol Başakşehir, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki stoper Serdat Taşçı ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren ve şampiyonluğun da en büyük adayı olan Medipol Başakşehir'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak DG Sivasspor'dan Robinho'yu kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, yeni transferini savunma hattına yaptı. da Costa'yı Al Ittihad kulübüne satan Başakşehir, bu bölgeyi son olarak Spartak Moskova forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Serdar Taşçı ile doldurdu. Turuncu-lacivertli ekibin, tecrübeli stoper ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:23 Kaynak: İHA

Serdar Taşçı, Başakşehir, Spor
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