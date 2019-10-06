Serdar taşçı'nın paylaşımına ruslar'dan büyük ilgi
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Bir dönem Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım Rusya'da büyük ses getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:58 Kaynak: DHA
Bir dönem Rusya
Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova
'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı
'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım Rusya'da büyük ses getirdi.
Serdar Taşçı, Instagram
hesabından Spartak Moskova forması ile Throwback "Geçmiş" adlı bir paylaşımda bulundu ve bu gönderinin altına, "Umarım bu muhteşem kulüp çok yakın zamanda ait olduğu yere gelir. Yukarılara. Krasnodar
karşısında bugün bol şans" notu düştü. Ruslar ise bu paylaşımın altına yorum yağdırdı.
32 yaşındaki futbolcunun birçok taraftarı heyecanlandıran bu paylaşımının altına Rus taraftarlar, "Şampiyon geri dön", "Teşekkürler", "Serdar sen en iyisin" gibi yorumlarda bulundu.
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