- Serdar Tatlı: "Türk hakemliğine katkı sunmaya çalışacağız"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, Türk hakemliğine katkı sunmaya çalışacaklarını ve oluşturulan güvensizlik ortamını da kıracaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri sonrası MHK Başkanı Serdar Tatlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tatlı, "Geçmişten bugüne kadarki süreç içerisinde MHK başkanlığı yapmış, yönetimde çalışmış herkesin Türk hakemliğine katkı sağlamak amacıyla geldiğini düşünüyorum. Her birisi ayrı dönemlerde faydalı çalışmalar da yaptılar. Biz de bundan sonraki süreç içerisinde Türk hakemliğine katkı sunmaya çalışacağız. Şöyle bir algı oluşmuş, bir güvensizlik ortamı algısı oluşturuldu. Bence Türk hakemliği son derece donanıma sahip, hem eğitim hem karakter anlamında iyi durumdalar. Biz onlara bu güveni aşılayarak yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.

"Hakemlerimize cesur olun diyoruz"

Başarılı olan hakeme prim tanıma düşüncesi içinde olduklarını ifade eden Başkan Tatlı, "Fakat biz bu süreçte hakemlerimize de verdiğimiz eğitimlerde hep cesur olan, gördüğünüz, inandığınız ne karar varsa onları verin, siz böyle yaptığınız sürece hem kamuoyunun güvenini kazanacaksınız hem de bizler tarafından ödüllendirileceksiniz dedik. Başarılı olan hakeme prim tanıma düşüncesi içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte eminim ki hakemlerimiz bu doğrultuda maç yönettikleri sürece de kulüplerimizin de onlara saygısı artacaktır" dedi.