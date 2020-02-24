Serdar Tuncer'den şiir gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serdar Tuncer'den şiir gecesi - Son Dakika

Serdar Tuncer'den şiir gecesi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şiir ve söyleşi programında Adıyamanlılarla buluşan şair Serdar Tuncer, güzel bir geceye imza attı.

Serdar Tuncer'den şiir gecesi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şiir ve söyleşi programında Adıyamanlılarla buluşan şair Serdar Tuncer, güzel bir geceye imza attı.


Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sonsuzluk Kervanı' konulu söyleşi ve şiir programına katılmak üzere Adıyaman'a gelen şair Serdar Tuncer, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda hayranlarıyla buluştu. Ücretsiz olan ve yoğun ilgi gören programda salonu tıklım tıklım dolduran Adıyamanlıların oldukça güzel vakit geçirmesini sağlayan Serdar Tuncer, ünlü şair ve yazarların hayatlarının anlatıldığı 'Sonsuzluk Kervanı' programında okuduğu birbirinden güzel şiirlerle salondakilerden büyük alkış aldı.


Programa sonunda Adıyaman Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, usta şair Serdar Tuncer'e hediye ve plaket takdiminde bulunarak, performansından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Serdar Tuncer, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
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