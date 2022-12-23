Serdar Üklimek: Mesleki yeterlilik belgesi almayı gözünüzde büyütmeyin - Son Dakika
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Serdar Üklimek: Mesleki yeterlilik belgesi almayı gözünüzde büyütmeyin

23.12.2022 11:49
Serdar Üklimek: Mesleki yeterlilik belgesi almayı gözünüzde büyütmeyin

Kaynes Mesleki Yeterlilik Kurumu CFO'su Serdar Üklimek mesleki yeterlilik belgesi alım süreçlerini anlatıp uyardı: "Mesleki yeterlilikte önemli olan kurum seçimi. Yetki belgeli ve tecrübeli kurumlarda süreç profesyonelce işliyor. Çalışanların süreci gözlerinde büyütmelerine gerek yok."

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 1 Ocak'tan itibaren vale ve güzellik uzmanı dahil 16 meslek grubunda mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştırılamayacağını açıklaması sonrası binlerce kişi aynı sorunun cevabını aramaya başladı: Mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır? Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak 2006 yılından bu yana Gebze'de faaliyet gösteren mesleki yeterlilik kurumu Kaynes'in CFO'su Serdar Üklimek sürece dair merak edilenleri anlattı. Üklimek, belge almak için öncelikli koşulun ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvurmak olduğunu söyledi.

İKİ AŞAMALI SINAV UYGULANIYOR

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamının yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütüldüğünü vurgulayan Üklimek işleyişi şöyle anlattı: "İşçi önce yapmak istediği işi seçmelidir. Ya da o işe vakıfsa ardından bu mesleğe dair yeterlilik belgesi veren kuruma başvurmalıdır. Ardından kursa katılıp belirli bir eğitim aldıktan sonra teorik ve performansa dayalı sınava girer. Ölçme ve değerlendirmesi eşit, adil ve güvenilir şartlarda yapılır. Her meslek grubu için yeterlilik belgesi veren kurumlar başkadır."

CÜZDAN TİPİ KART DA DÜZENLENİYOR

Son aşamada sınavda başarılı olanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlendiğini söyleyen Serdar Üklimek, adaylara bir de uyarıda bulundu: "Bu belge gerek iş kalitesi ve güvenliği gerekse de çalışanın kariyer yolculuğu açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle belgenin alındığı kurum da büyük önem taşıyor. O yüzden belge için kurum seçerken seçici olmak çalışanların avantajına olacaktır."

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