Serdar Ünsal, "Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibey'i rahmetle anıyoruz" - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i vefatının 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i vefatının 21. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Elçibey, Türk Dünyasının Türk gibi düşünen liderlerinden biridir. Elçibey yaşadığı sürece tek hedefi Türk Birliği oluşturmaktı. Özellikle Türkiye ile Azerbaycan halkının birleşmesi ile yaklaşık 110 milyonluk bir Türk gücünün oluşmasını istiyordu. Azerbaycan Devletinin bağımsızlığı için çalışan ve hedefine ulaşan, Rusların 70 yıllık egemenliğine son vererek, Rusları Azerbaycan topraklarından çıkaran, Azerbaycan'ı bağımsız bir devlet olarak dünya devletlerince tanınmasını sağlayan büyük lider Ebülfez Elçibey'i hakka yürüyüşünün 21. senesinde şükran, minnet ve saygı ile anıyoruz" dedi.

Ünsal, "Türklüğün unutulmaz askeri olan, ben Atatürk'ün askeriyim diyen sırtındaki kutlu yükü layıkıyla taşıyan Elçibey, kendisinden çok büyük işler beklediğimiz bir çağda Türkçüler ordusundan vazife şehidi olarak ayrılarak Tanrı'ya Turan İçin elçi gitmiştir. Elçibey, nur içinde yat. Kefenin Türk bayrağı, durağın Türk uçmağı, konağın Tanrı Dağı, bulağın Orkun Irmağı olsun" şeklinde konuştu. - IĞDIR