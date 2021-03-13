Serdar Ünsal'dan Ermeni katilin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika

Serdar Ünsal'dan Ermeni katilin serbest bırakılmasına tepki

13.03.2021 15:54
Serdar Ünsal'dan Ermeni katilin serbest bırakılmasına tepki, System.String[]

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türk diplomat Kemal Arıkan'ı, şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır  Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türk diplomat Kemal Arıkan'ı, şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ünsal, "Arabasının içinde 14 kurşunla şehit edilen Arıkan'ın katilinin serbest kalması kabul edilir bir şey değildir. Bir katilin serbest kalması terör olaylarını özendirecektir. Bu kararı alan ABD mahkeme üyelerini kınıyorum. ABD mahkemeleri bir kere daha Ermeni lobisinin etkisine girmiştir. ABD yönetimi bu mahkemenin kararına gereken tepkiyi vermelidir. Katil olduğu açıkça ortada olan birinin, ömür boyu hapis cezasına mahkum olmasına rağmen serbest bırakılması ABD adaletine bir kere daha gölge düşürmüştür" dedi.

Serdar Ünsal, "1982'de Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katillerinden Hampig Sasunyan, ABD mahkemesinin kararı ile serbest kalması ABD adaletine ve mahkemesine ABD tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesinin Sasunyan'ı serbest bırakması ABD Türkiye müttefikliğine zarar vermiştir. Bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir. Katil Sasunyan'ın bilerek işlediği cinayet ortadayken serbest kalması Ermeni terörizmini daha da artıracaktır. Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni kökenli Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta kırmızı ışıkta duran otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Sasunyan yakalanırken firar eden Krikor Saliba'nın aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Serdar Ünsal'dan Ermeni katilin serbest bırakılmasına tepki
Serdar Ünsal'dan Ermeni katilin serbest bırakılmasına tepki

Diplomat, Türkiye, Ermeni, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serdar Ünsal'dan Ermeni katilin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika


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