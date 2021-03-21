Serdar Ünsal, "Dileğimiz gerçekleşmiştir, Karabağ'da Nevruz bayramı kutluyoruz" - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Nevruz bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ünsal, "Geçen yıl Karabağ'da Nevruz bayramını kutlayalım dileğimiz bu sene gerçekleşmiştir. Karabağ'da Şuşa'da nevruz bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Nevruz bayramı Türkiye'de yaşayan herkesin bahar bayramı olduğunu belirten Serdar Ünsal, "Nevruz kardeşliktir, sevgidir, küslerin barıştığı bir gündür. Yıllardır bu bayramı geleneksel olarak kutluyoruz. Nevruz Türklerin Ergenekon'dan çıkış bayramıdır. Bizler yıllardır Iğdır'da Nevruz bayramını geleneklerimize göre kutluyoruz. Bu senede geleneklere göre kutluyoruz. Nevruz, Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan, bayramdır. Bu ateş, hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak ortak kültür ocağında binlerce ruhu ısıtacaktır. Bugün Türkiye'de yaşayan ortak kültürleri paylaşan insanların ayrı bir şekilde nevruzu kutlaması yanlıştır. Nevruzun ruhuna ters düşer bunun için Türkiye'de yaşayan Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes tıpkı 300 milyonluk Türk dünyasında nasıl birlik beraberlik içinde kutluyorsa öğle kutlamalı. Orta Asya'nın, Türk aleminin Nevruz toyu kutlu olsun, Nevruz gülleri geleceğe umutlar taşısın. Geçen yıl Nevruz bayramında dileğimiz gelecek yıl Nevruz Türkün diriliş günü olan bu günü Karabağ'da Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarında bir toy bayram havasında kutlarız demiştik. Allah'a binlerce şükür olsun ki bu sene Nevruz bayramını işgalden kurtarılmış Şuşa'da kutluyoruz. Diriliş günü olan milli bayramımızın Türk Milletine kutlu olmasını diliyorum" dedi. - IĞDIR