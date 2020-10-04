Serdar Ünsal, "Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor" - Son Dakika

Serdar Ünsal, "Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırısının kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, "Ermenilerin kalleşlik ruhlarında var" dedi.

Serdar Ünsal,

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırısının kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, "Ermenilerin kalleşlik ruhlarında var" dedi.

Ünsal, "Azerbaycan ordusunun Karabağ'da ilerleyişini durduramayan, Ermenistan'ın yine sivilleri hedef alarak Gence şehrine saldırması düştüğü acizliği gösteriyor. Erkekçe savaşamayan Ermeniler,geçmişte olduğu gibi kalleşliğe başvurarak sivil vatandaşların yaşadığı yerlere saldırıyor.1915-1920-1992 yıllarında da Sivilleri masum silahsız insanları kalleşçe vahşice katledenlerin torunları bugün Güçlü Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayarak işgal ettikleri topraklardan çekilirken Gence şehrine attıkları 6 füze 1 sivil vatandaşın ölümüne 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Bu saldırıda gösteriyor ki,Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir" şeklinde konuştu.

Saldırgan Ermenistan'a gereken cevabın verileceğini söyleyen Serdar Ünsal, "Güçlü Azerbaycan ordusu işgal edilen toprakları geri alıyor.Ermenistan ise sivillere saldırıyor. Azerbaycan ordusu beyaz bayrak açan Ermeni askerlerini esir alıyor. Savaş kurallarını uyguluyor.Ermeniler ise silahsız sivilleri, çocukları öldürüyor. Bu hareket bile gösteriyor ki Ermeniler katil vahşi sivillere gücü yeten bir millettir.Bu farkı AB, ABD ve Rusya görmeli Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, sivil yerleşim yerlerine saldırıyor.Azerbaycan ordusu ile savaşmaya cesareti gücü yoktur.Gücü ancak sivillere yetiyor." dedi. - IĞDIR

Serdar Ünsal, Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor
Serdar Ünsal, Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Serdar Ünsal, 'Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti
AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu         
22:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı         
21:48
Yusuf Erdoğan attığı gol sonrası, G.Saray yedek kulübesi önünde kayarak sevindi Yusuf Erdoğan attığı gol sonrası, G.Saray yedek kulübesi önünde kayarak sevindi         
21:14
Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı         
20:41
Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı         
20:01
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var         
20:13
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 22:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdar Ünsal, "Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei