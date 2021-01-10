Serdar Ünsal: "Gazeteciler bizim gören gözümüz işiten kulağımızdır" - Son Dakika

Iğdır Azerbaycan Evi derneği Başkanı Serdar Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ünsal yayınladığı mesajda; İlimizde görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Gününü Kutlar, başarı ve mutluluklar dilerim. Gazetecilik, onurlu ve zorlu mesleklerden biridir. Gazetecilik, sorumluluğu büyük, cefası çok olan bir meslektir. Kamuoyunun haber alması ve bilgilenmesi için gerektiğinde canını dişine takarak koşup, koşuşturan gazeteciler, bu uğurda ailesini ve sevdiklerini de çoğu zaman ihmal etmektedirler. Gazetecilik, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi olarak ifade edilen demokrasinin, gelişmesinde ve işletilmesinde en önemli mesaj kanallarından biridir. Bu nedenledir ki, gazetecilere hem halkın

hem de yöneticilerin her zaman sahip çıkması ve en büyük desteği vermesi gerekir. Iğdır'da gerek yerel basın kuruluşlarında gerekse ulusal basın kuruluşlarının temsilciliklerinde görev yapan arkadaşlarımızın hepsi, Iğdır sevgisi ile dolu olarak, gazetecilik mesleğinin tüm imkanlarını şehrimizin gelişip, güzelleşmesi yönünde kullanmaktadırlar. Bu duygu ve düşünceler ilimizde görev yapan tarafsız, yüreği vatan sevgisiyle dolu ulusal ve yerel medya mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Gününü Kutlar, başarı ve mutluluklar dilerim" dedi. - IĞDIR