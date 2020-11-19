Serdar Ünsal, "Soykırım" kitabını Meslek Yüksek Okulu müdürüne hediye etti - Son Dakika

Serdar Ünsal, "Soykırım" kitabını Meslek Yüksek Okulu müdürüne hediye etti

19.11.2020 11:03
Serdar Ünsal,

Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan'ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksek okul Müdürü Dr.Öğr.

Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan'ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksek okul Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Turhan Moç 'a hediye etti.

Bir süre önce Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanan Dr.Öğr. Üyesi Turhan Moç'u ziyaret edip hayırlı olsun diyerek Soykırım kitabı ve Azerbaycan bayrağı hediye eden Yazar Serdar Ünsal, kitabıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Ermenilerin yaptığı zulmü, ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan' da, Iğdır'da yaptıkları vahşeti, Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan'da, Hocalı'da, Şuşa'da Erivan'da, Karabağ'da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç. Nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü "Sözde Soykırım yalanını "anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar "Türk düşmanı olduğunu Türk'ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu" bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan'a yaptığı son saldırılarda göz önündedir."

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksek okul Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Turhan Moç'ta, "Bir akademisyen olarak çalışmalarınızı takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var. Tebrik ederim bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Benim dedelerimde Ermeni mezalimine uğramıştır. Koçkıran köyünde insanlar su kuyusuna doldurulup öldürülmüş camide yıkılmışlardır. Iğdır'da yaşayan nüfusun yüzde 80'inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür .Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadolu da Azerbaycan'da 1992 yılında yine Azerbaycan'da Hocalı'da yaptıkları ortadadır. Ermeniler, Sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır'da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır'da Oba, Hakmehmet, Koçkıran, Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır.. Başarılar dilerim. Serdar Ünsal, yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır .Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip,"Türkler bize soykırım yaptı," iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikayelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Serdar Ünsal, Soykırım kitabını Meslek Yüksek Okulu müdürüne hediye etti

Azerbaycan, Soykırım, Karabağ, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Serdar Ünsal, 'Soykırım' kitabını Meslek Yüksek Okulu müdürüne hediye etti - Son Dakika


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