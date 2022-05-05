Serdar Yalçın'ın "Nutuk Oratoryosu", 17 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk"undan esinlenerek bestelediği Nutuk Oratoryosu, 17 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda prömiyerini yapacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, librettosunu geçen yıl vefat eden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın yazdığı, "Nutuk Oratoryosu"nu Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Opera Orkestrası ve korosu seslendirecek.

Deniz Likos, Hande Ürben, Hüseyin Likos ve Gökhan Ürben'in solist olarak yer alacağı konserde, 60 kişilik orkestranın konzertmeisterliğini Seda Subaşı Yalçın, 40 kişilik koronun koro şefliğini ise Sema Subaşı üstleniyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103'üncü yılına özel olarak hazırlanan konser, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında yer alan 17 Mayıs'ta saat 20.30'da ücretsiz gerçekleştirilecek.

Programı izlemek için katılım başvurusu "rezervasyon@issanat.com.tr" adresinden yapılabilecek.