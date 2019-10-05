Serdivan Belediye Başkanı Alemdar'dan ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Boşnakça öğrenen gençlere yönelik kursların açılışına katılan Alemdar, daha fazla dil bilerek insanların dostluklarını ilerletebileceğini söyledi.

Türkiye'de yaşayan etnik unsurların diğer ülkelere örnek olması gerektiğini belirten Alemdar, "Genç kardeşlerimizin sosyal derneklerde faaliyetlerde bulunmalarını ve örgütlü toplumlarda birlik beraberlik içinde çalışmalarını bekliyoruz. İlçemizde bulanan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneğininin çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Dernek başkanımızın da verdiği bilgiye göre, her yıl 30 civarında açmış oldukları kurslarda bugüne kadar 300 sertifika verilmiş. Boşnak dilini öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara, gençlere kapımız açık." ifadelerini kullandı.

Alemdar, kursların açılmasında emeği geçen dernek yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve dernek yetkileri de yer aldı.