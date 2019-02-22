Son Dakika Haberleri: Serdivan Belediye Başkanı Alemdar Vatandaşlarla Buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Alemdar Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ile 32 Evler ve Kemalpaşa mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı Alemdar Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ile 32 Evler ve Kemalpaşa mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Serdivan'a yaptıkları hizmetleri anlatan Alemdar, ilçenin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve turizm başta olmak üzere tüm alanlarda çekim merkezi haline geldiğini belirtti.

Projelerin vatandaşların desteği ve güveniyle hayata geçirildiğini, gittikleri her yerde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini dile getiren Alemdar, "Serdivan olarak büyük bir aileyiz ve her geçen gün de gelişmeye, büyümeye devam ediyoruz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bir arada yaşamasını bugüne kadar bildiğimiz gibi, bundan sonra da tüm hemşehrilerimizle birlikte hareket ederek birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Alemdar, Serdivan'ın Sakarya'nın en çok tercih edilen ilçesi olduğunu aktararak, "Yeni projelerimizle büyümeye ve örnek olmaya devam edeceğiz. Serdivan'ı, ilk günkü gibi yine aynı heyecanla sizinle birlikte geleceğe taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:08 Kaynak: AA

AK Parti, Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
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