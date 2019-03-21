Son Dakika Haberleri: Serdivan Belediyesi E-Devlet Platformunda Yerini Aldı

Serdivan Belediyesi E-Devlet Platformunda Yerini Aldı

25 dakika önce

Serdivan Belediyesi, tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişim sağlayan E-Devlet platformunda yerini aldı.

Serdivan Belediyesi E-Devlet Platformunda Yerini Aldı, System.String[]
Serdivan Belediyesi, tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişim sağlayan E-Devlet platformunda yerini aldı.

Artık vatandaşların internet üzerinden işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Önce insan diyerek hizmetlerimizi yerine getirmenin gayretiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın belediyeyle ilgili işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri için kaliteli hizmet anlayışımıza bir yenilik daha ekledik. Bu bağlamda dijital belediyecilik noktasında; Serdivan Belediyemizin E-Devlet'le entegrasyonunu sağladık" dedi.

Serdivan Belediyesi'nin E-Devlet üzerinden; arsa rayiç bedeli ile beyan, sicil, tahakkuk ve tahsilat bilgilerinin yer aldığı 5 farklı konuda hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Alemdar, ilerleyen günlerde E-Devlet platformuna yeni hizmet başlıklarının da ekleneceği ifade etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:59 Kaynak: İHA

Serdivan, Güncel
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