Serdivan Belediyesi E-Devlet Platformunda Yerini Aldı

Serdivan Belediyesi, tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişim sağlayan E-Devlet platformunda yerini aldı.

Serdivan Belediyesi, tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişim sağlayan E-Devlet platformunda yerini aldı.



Artık vatandaşların internet üzerinden işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Önce insan diyerek hizmetlerimizi yerine getirmenin gayretiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın belediyeyle ilgili işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri için kaliteli hizmet anlayışımıza bir yenilik daha ekledik. Bu bağlamda dijital belediyecilik noktasında; Serdivan Belediyemizin E-Devlet'le entegrasyonunu sağladık" dedi.



Serdivan Belediyesi'nin E-Devlet üzerinden; arsa rayiç bedeli ile beyan, sicil, tahakkuk ve tahsilat bilgilerinin yer aldığı 5 farklı konuda hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Alemdar, ilerleyen günlerde E-Devlet platformuna yeni hizmet başlıklarının da ekleneceği ifade etti. - SAKARYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ÖTV ve KDV İndirimi Uzatıldı

TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı

Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı

Şarkıcı Sıla, Yeni İmajıyla Dikkat Çekti