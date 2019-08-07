Son Dakika Haberleri: Serdivan Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak
Son Dakika Güncel Haber

Serdivan Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak

24 dakika önce

Serdivan Belediyesi her kurban bayramında olduğu gibi bu bayram da hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak.

Serdivan Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak, System.String[]
Serdivan Belediyesi her kurban bayramında olduğu gibi bu bayram da hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hayırsever vatandaşlar tarafından belediyeye ulaştırılan kurban etlerini daha önce tespiti yapılan ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; kurban etlerini belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların belediyenin 444 54 50 numaralı çağrı merkezini arayabilecekleri gibi kurban etlerini şahsen de belediyeye teslim edebilecekleri belirtildi.

Kurban Bayramı'nın ilk üç günü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 08.00-18.00 arası dağıtılacak olan paylar bayram sonrasında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. - SAKARYA
Serdivan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı
Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti 20 gündür haber alınamayan adamın otel odasında cesedi bulundu 16,4 milyon kişiye bayram erken gelecek! Ödemeler bu hafta yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:30:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serdivan Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]