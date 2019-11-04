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Son Dakika Güncel Serdivan Belediyesi Kasım ayı meclisi gerçekleşti

Serdivan Belediyesi Kasım ayı meclisi gerçekleşti

7 saat önce

Serdivan Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi Kasım ayı meclisi gerçekleşti, System.String[]

Serdivan Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleşen belediye meclis toplantısına, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.


Meclis gündeminde yer alan imar planları ilgili maddeler imar ve şehircilik komisyonunda görüşüldüğünden meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edilirken, Çubuklu Mahallesi kırsal yerleşme alanı sınırının belirlenmesi, Aşağıdereköy Mahallesi için hazırlanan uygulama imar plan teklifleri ve Beşköprü Mahallesi'deki sit alanlarının belirlenmesi imar ve şehircilik komisyonuna havale edildi.


Millet bahçesi için ihale zamanı


Meclis gündemi dışında belediye nezdinde gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Başkan Yusuf Alemdar, 60 dönümlük alan üzerinde inşa edilen Millet Bahçesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Millet Bahçesi için önümüzdeki günlerde ihale yapılacağını duyurdu. Meclis toplantısı sonrası, üniversite öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekilerek sohbet eden Alemdar, öğrencilerin proje ödevleri kapsamında yönelttikleri soruları da cevapladı. - SAKARYA

Millet Bahçeleri, Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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