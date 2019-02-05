Serdivan Belediyesi Meclisi Gerçekleşti
41 dakika önce
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında meclis toplantısı gerçekleşti.
Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
başkanlığında meclis toplantısı gerçekleşti.
Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündeminde imar plan tadilatları ile ilgili toplam 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıyı Milliyetçi Hareket Partisi
Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender
de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.
"İşlevsellik katacak"
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı 11 maddelik manifestoya da değinen Başkan Alemdar, manifesto kapsamında; şehir planları başlığı altında açıklanan hususların önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı, seçim manifestomuzda yer alan şehir planları ile ilgili başlık kapsamında, önümüzdeki süreçte plan değişiklikleri artık muhtarlık binalarına da asılabilecek. Mevzuat gereği sadece Belediye içerisinde askıya çıkan planlar önümüzdeki süreçte muhtarlıklarımıza da asılacak. Bu sayede hemşehrilerimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçilebilecek. Bu değişiklik daha geniş katılım ve şeffaf belediyecilik anlayışına bambaşka bir anlam ve işlevsellik katacak" dedi. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:24 Kaynak: İHA
Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı
İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar
Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu