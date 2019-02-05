Son Dakika Haberleri: Serdivan Belediyesi Meclisi Gerçekleşti

Serdivan Belediyesi Meclisi Gerçekleşti

41 dakika önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında meclis toplantısı gerçekleşti.

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında meclis toplantısı gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündeminde imar plan tadilatları ile ilgili toplam 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıyı Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

"İşlevsellik katacak"

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik manifestoya da değinen Başkan Alemdar, manifesto kapsamında; şehir planları başlığı altında açıklanan hususların önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, seçim manifestomuzda yer alan şehir planları ile ilgili başlık kapsamında, önümüzdeki süreçte plan değişiklikleri artık muhtarlık binalarına da asılabilecek. Mevzuat gereği sadece Belediye içerisinde askıya çıkan planlar önümüzdeki süreçte muhtarlıklarımıza da asılacak. Bu sayede hemşehrilerimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçilebilecek. Bu değişiklik daha geniş katılım ve şeffaf belediyecilik anlayışına bambaşka bir anlam ve işlevsellik katacak" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:24 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
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