Serdivan Belediyesi'nde personele eğitim - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi'nde personele eğitim

6 saat önce

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı.

Serdivan Belediyesi'nde personele eğitim, System.String[]

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı.


Vatandaşların huzur, güven ve sağlığı konusunda işletmelerle birebir diyalog kurarak, esnafla vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenen; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; eğitim programının personelin hem mevzuat hem de vatandaşla iletişim kurma noktasında donanım kazandırıcı özellik taşıdığı ifade edilirken vatandaşlara daha kaliteli hizmet verme noktasında belirli periyotlarda ve uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlere devam edileceği belirtildi. - SAKARYA

Zabıta Müdürlüğü, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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