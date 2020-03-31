Serdivan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serdivan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

Serdivan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

6 saat önce

Korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların 24 saat yanlarında oluyor.

Serdivan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli, System.String[]

Korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların 24 saat yanlarında oluyor.


Valilik ve kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte hareket eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da erzak yardımında bulunuyor.


Korona virüsle mücadelede, Serdivan'ın merkezinden en uç noktasına kadar ekiplerin aralıksız dezenfekte çalışması gerçekleştirdiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu süreci; sabırla ve kendilerini izole ederek evlerinden takip eden vatandaşlarımızın alış veriş noktasındaki talepleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kendilerine ivedilikle ulaştırılıyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz bir diğer çalışma ise, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temel gıda yardımında bulunmak. Muhtarlarımızla bu konuda koordine içerisinde hareket ediyoruz. Belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekiplerimiz periyodik olarak erzaklarını ulaştırıyor. Süreç boyunca yaşlı destek hattı başta olmak üzere sosyal yardım işleri müdürlüğümüzdeki tüm çalışma arkadaşlarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında görevlerini özveriyle yerine getirmeye devam ediyor. Bizim tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz, zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamaları. Onlar yeter ki evlerinde kalsın, bizler tüm imkanlarımızla onlar için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Yusuf Alemdar, işi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşların gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatın normale dönme sürecinin de o kadar kısalacağını vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili kurumların bizler için önerdiği kurallara riayet edersek, bu salgının kırılma sürecini de çok önemli ölçüde hızlandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; biz millet olarak nice sıkıntıyı birlikte göğüsledik, nice mücadeleyi milletimizle birlikte el ele vererek yürüttük. Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Hiçbir tehdit, bizi hedeflerimizden vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk Milletiyiz. Bu vesileyle herkesi Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya davet ediyorum. Gün birlik olma, birlikte üstesinden gelme günü" diye konuştu. - SAKARYA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:52 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar
Lucescu'dan Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz         
23:03
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi         
22:57
Ricardo Qauresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum Ricardo Qauresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum         
22:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi         
22:30
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar         
20:17
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 23:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdivan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]