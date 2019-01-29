Serdivan Belediyesi'nden Kan Bağışına Destek
2 saat önce
Serdivan Belediyesi, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yarın saat 10.00 ila 17.00 saatlerinde hizmet binasında gerçekleştirilecek programla destek olacak.
Serdivan
Belediyesi, Kızılay
'ın kan bağışı kampanyasına yarın saat 10.00 ila 17.00 saatlerinde hizmet binasında gerçekleştirilecek programla destek olacak.
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, yazılı açıklamasında, sürekli kan bağışçılarının arttırılması ve bu tarz etkinliklerle sosyal farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşların da kan bağışında bulunabileceğini belirtti.
Kan ihtiyacının sürekli bir ihtiyaç olduğunu, dönemsel azalmaların yaşanabildiği kan bağışında kan stoklarının yeterli miktara ulaşabilmesi için bu tarz kampanyaların önemli olduğunu ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:
"Kan stoklarının yeterli seviyelerde tutulması, bağış kavramının yaygınlaştırılarak bu konuda sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması adına bu tarz etkinlikler son derece önemli. Düzenleyeceğimiz etkinlikte duyarlı vatandaşlarımızı da kan bağışı yapmaya ve gönüllü kan bağışçısı olmaya bekliyoruz. Yapacağımız bağışlarla bu kardeşlerimize umut olabiliriz. Vereceğimiz fazladan bir tüp kanla ilik nakli bekleyenlerin umudu olabiliriz. İnşallah çarşamba günü kan kampanyamızda bir tüp fazla kan vererek minik kardeşimiz Öykü'ye de umut olmak istiyoruz. Kampanya bu yönüyle de bizim için çok ama çok önemli. O gün Öykü için de tek yürek olacağız. İnanıyoruz ki Türkiye
'nin her yerinde düzenlenen kampanyalar sayesinde uygun donör bulunacak ve cesaretiyle bizlere örnek olan kızımız Öykü Arin de sağılığına kavuşacak."
Alemdar, tüm vatandaşları yarın Serdivan Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek kan kampanyasına beklediklerini vurguladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:04 Kaynak: AA
Kargoları Elden Ele Savurarak Yükleyen 5 Kurye, Görüntüleri Sosyal Medyaya Düşünce İşinden Oldu
HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu
Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı
8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti