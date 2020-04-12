Serdivan Belediyesi, sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdi - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların ekmek, süt, bebek maması ve bezi gibi ihtiyaçlarına cevap verdi.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, iki günlük sokağa çıkma yasağının ilanının ardından vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekiplerin seferber olduğu belirtildi.

Belediye ekiplerinin ilçede imalat yapan 20 ekmek fırınıyla hareket ederek vatandaşların mağdur edilmemesi için yoğun çaba sarfedildiği aktarılan açıklamada, "48 saatlik süre boyunca 287 litre süt, 324 paket bebek bezi, 116 kutu bebek maması ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, evde vakit geçiren vatandaşların talepleri doğrultusunda 86 kitap da kriz masasındaki ekiplerce adreslere teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, belediyeye Whatsapp iletişim hattı ve çağrı merkezinden gelen talepler noktasında 2 bin 26 çağrıyı yanıtlayan ekiplerin, 273 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan erzak yardımında bulunduğu kaydedildi.

Belediyenin koronavirüs sürecinde özverili bir şekilde çalışan sağlık personeline de ücretsiz servis hizmeti başlattığı anımsatılan açıklamada, sağlık çalışanlarının görev aldıkları hastanelere kolay ve rahat bir şekilde ulaşımlarının sağlandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ekiplerin salgınla mücadele çalışmalarının yanı sıra ilçenin farklı noktalarına 108 kilogram mama bırakarak sokak hayvanlarını da beslediği ifade edildi.