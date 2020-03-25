Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

7 saat önce

Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı.

Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı.


Daha önce hayata geçirilen uygulama kapsamında sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen beslenme üniteleri ekipler tarafından her gün kontrol edilerek yem, mama ve su takviyesi yapılıyor. Korona virüsle mücadele noktasında tüm ekip ve ekipmanla 7/24 çalışmalara devam edildiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Ekiplerimiz önceden belirlediğimiz program dahilinde dezenfekte çalışmalarına ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için uyguladığımız sosyal hizmetlere aralıksız devam ediyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra hayatı birlikte paylaştığımız, sokaklarımızın süsü olarak gördüğümüz sokak hayvanlarımızın da, ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan ünitelere bıraktığımız mama ve sularla beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Ekiplerimiz can dostlarımızın genel sağlık durumlarını da kontrol ediyor. Bizim için tüm canlılar çok değerli. Bu süreçten onların da en az seviyede etkilenmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:02:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]