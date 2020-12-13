Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek oturumda 63 gündem maddesi karara bağlanacak.

Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarının görüşüleceği toplantı saat 14.00'de başlayacak.

Toplantıda, Fidanlık Üretim ve Depolama Alanının hayata geçirileceği Adapazarı Abalı Mahallesi'nde bulunan arazi için kamu yatırım kararı alınacak. Bölgede "Hayvancılık İşletmesi, Solucan Gübresi, Süt İşleme ve Tarımsal Üretim Tesisleri" çalışmalarının hayata geçeceği parselin 10 yıl süreyle kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye yetki verilecek.

Yüce tarafından daha önce Geyve'de hayata geçirileceği açıklanan Yöresel Ürünler Toplama ve Pazarlama Tesisi için de süreç resmen başlayacak. Ayrıca Sakarya Park'a çocuk eğlence merkezi kurulması için gerekli girişimler başlatılacak.

Serdivan'da sokak hayvanları unutulmadı

Serdivan Belediyesi, hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaşayan hayvanlar için beslenme ünitelerine ve belirlenen noktalara kuru mama ve su bırakılıyor.

Şehir merkezindeki sokak hayvanları için yapılan çalışmalar, kırsal alanlardaki hayvanlar için de yapılıyor.

Onları da yalnız bırakmayan ekipler belirli noktalara yem, mama ve su bırakıyor.