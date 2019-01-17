Serdivan Çocuk Akademisi 2 Bin Öğrenciyi Misafir Etti

Serdivan
Fikir ve Sanat Akademisi'nin 7-14 yaş arası öğrenciler için alternatif eğitim programı olarak hazırladığı Serdivan Çocuk Akademisi, güz dönemi eğitimlerini tamamladı.
14 hafta boyunca 21 farklı kulüp çalışmasıyla 2 bin öğrenciyi misafir eden Serdivan Fikir ve Sanat Akademi, her dönem olduğu gibi bu dönem de çocukları eğitim ve eğlenceyle buluşturdu.
"Sanatsal çalışmalara imza attı"
İngilizce, Arapça, Skills and Speaking (Beceri ve Konuşma), Temel Dini Bilgiler, Zeka Oyunları, Neşeli Bilim, İşaret Dili gibi derslerle bilgi ve becerilerini pekiştiren öğrenciler Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Renkli Düşler, Moda
Atölyesi, Ebru, Çini, Hüsn-İ Hat, Karikatür, Ritim, Kilim Dokuma, Resim, Drama, Gitar, Seramik ve Minyatür alanında da sanatsal çalışmalara imza attı. Serdivan Çocuk Akademisi, Adapazarı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Moda Tasarım Teknolojileri bölümü öğrencilerini de 8 hafta misafir ederek eğitim hayatlarına katkı sağladı.
"Eğitimin en güzel örneği"
Belediye olarak çocuklara yönelik çalışmaları önemsediklerini ve eğitimi her zaman öncelikler arasında gördüklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, 2014 yılından itibaren öğrencilere hizmet veren Serdivan Çocuk Akademisi'nin bu çalışmalara en güzel örneklerden birisi olduğunu ifade etti. Serdivan Çocuk Akademisi'nde, bilginin yanı sıra sosyal ve kültürel değerleri de alanında uzman eğitmenlerle çocuklara aktardıklarını belirten Başkan Alemdar, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onları geleceğe hazırlarken üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle hareket ederek her şeyin en iyisini onlara sunmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede 2014 yılında faaliyete geçirdiğimiz Serdivan Çocuk Akademimizle 6 bin öğrencimizi misafir ettik. Onların hayatlarında çok önemli bir yere sahip olan eğlenme duygusunu eğitimle birlikte harmanlayarak yavrularımıza sunduk. İlgiyle ve sevgiyle beslediğimiz minik yüreklerin ellerinden tutmaya, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya devam edeceğiz." dedi. - SAKARYA