Son Dakika Haberleri: Serdivan Çocuk Akademisi'nde Yeni Dönem Heyecanı

Serdivan Çocuk Akademisi'nde Yeni Dönem Heyecanı

1 saat önce

Serdivan Fikir Sanat Akademisi'nin 7-14 yaş arası çocuklar için alternatif eğitim programı olarak 2014 yılında hayata geçirmiş olduğu Serdivan Çocuk Akademisi, Bahar Dönemi kayıtlarına 11 Şubat 2019 Pazartesi günü başlıyor.

Serdivan Çocuk Akademisi'nde Yeni Dönem Heyecanı, System.String[]
Serdivan Fikir Sanat Akademisi'nin 7-14 yaş arası çocuklar için alternatif eğitim programı olarak 2014 yılında hayata geçirmiş olduğu Serdivan Çocuk Akademisi, Bahar Dönemi kayıtlarına 11 Şubat 2019 Pazartesi günü başlıyor.

Ritim, Minyatür, Sokak Oyunları, Ebru, İngilizce, Karikatür, İşaret Dili, Hüsn-i Hat, Renkli Düşler, Gitar, Zeka Oyunları, Temel Dini Bilgiler, Moda Tasarım, Resim, Seramik, Güzel Sanatlara Hazırlık, Skills and Speaking, Kilim Dokuma, Neşeli Bilim, Çini derslerinin yer aldığı 21 farklı kulüp çalışmasıyla, 14 hafta boyunca öğrencileri misafir edecek olan Çocuk Akademisi, her dönem olduğu gibi bu dönem de yine dopdolu.

2014 yılında hayata geçen Serdivan Çocuk Akademisi'nde çocukların, el becerilerini geliştirerek yeteneklerini keşfedebilecekleri ve yeni fikirler üretmeyi öğrenebilecekleri çalışma ortamı sağladıklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kapsamda Serdivan Çocuk Akademisi'nde 5 yılda 7 bin öğrenciyi ağırladığını ifade etti. Serdivan Çocuk Akademisi'nin her dönem katılımcı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu ilginin kulüp çalışmalarını çeşitlendirme ve geliştirme noktasında motive edici nitelik taşıdığını belirten Alemdar, çocuklara kitap sevgisini aşılamak için Çocuk Akademisi'nde Çocuk Kütüphanesi'nin de hizmet verdiğini vurguladı.

Akademi'nin yeni dönemde de; çocukların sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koyacağını ifade eden Başkan Alemdar, "Çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve erdemli kişiler olmalarına yardımcı olacak; oyun salonu, kütüphanesi, sinema salonu ve daha birçok farklı içerikle hazırladığımız Serdivan Çocuk Akademisi'ne, 7-14 yaş arası tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

Serdivan, Güncel
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