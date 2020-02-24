Serdivan Çocuk Akademisi yeni döneme kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serdivan Çocuk Akademisi yeni döneme kapılarını açtı - Son Dakika

Serdivan Çocuk Akademisi yeni döneme kapılarını açtı

6 saat önce

Serdivan Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Serdivan Çocuk Akademisi'nde bahar dönemi dersleri başladı.

Serdivan Çocuk Akademisi yeni döneme kapılarını açtı, System.String[]

Serdivan Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Serdivan Çocuk Akademisi'nde bahar dönemi dersleri başladı.


Bu kapsamda bahar döneminde 18 farklı branşla kapılarını açan Çocuk Akademisi 450 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Okul eğitimlerinin yanı sıra Cumartesi ve Pazar günleri Serdivan Çocuk Akademisi'ni tercih eden çocuklar kendileri için hazırlanmış zengin ders içeriğiyle sosyal ve kültürel gelişimlerini sürdürüyorlar. Çocuk Akademisi'nde Bahar Döneminin açılışı Moda Tasarımı, Renki Düşler Atölyesi, Dekoratif Çamur Şekillendirme, Hüsn-i Hat, Temel Dini Bilgiler, Oyun Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Çocuk Korosu ve Neşeli Bilim Atölyesi dersleriyle gerçekleşti. Alanında yetkin eğitmenler tarafından 8 hafta boyunca verilecek eğitimlere Cumartesi ve Pazar günleri iki ayrı grup şeklinde devam edecek. - SAKARYA

Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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