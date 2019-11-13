Son Dakika Haberleri: Serdivan'da çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi
Son Dakika 3. Sayfa Serdivan'da çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi - Son Dakika

Serdivan'da çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Serdivan'da çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.


Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesindeki bir alış veriş merkezinin yanında bulunan çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yanan park olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda parkta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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