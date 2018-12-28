Serdivan'da Çocuklar Üşümesin Diye" Projesi

Serdivan
Belediyesi ile Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, "El Emeği Göz Nuru Ürünlerimiz, Serdivan'ın Çocukları Üşümesin Diye" sloganıyla düzenlenen kermes kapsamında kursiyerlerin yaptığı eserler satışa sunuldu.
Serdivan Belediyesi Eski Hizmet Binası yerleşkesinde gerçekleşen programda, açılış sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
ve misafirler sergilenen ve satışa sunulan el emeği göz nuru eserleri gezerek, hem kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de ürünlerden satın alarak kermese destek oldu.
Alemdar, burada yaptığı konuşmada Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen kurs programlarının kursiyerlere, el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra farkındalık oluşturacak sosyal projelere de katkı sağlama noktasında imkan tanıdığını söyledi.
İlçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak adına projeyi başlattıklarını belirten Alemdar, "Amacımız hem farkındalık oluşturmak hem de bizi biz yapan değerlerimizden yardımlaşma ve paylaşma duygularını perçinlemek. Bu kermesten elde edilen gelir, daha önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklarımız için harcanacak. Gayemiz; el emeği göz nuru bu eserleri ekonomiye kazandırırken yavrularımızın da yüreklerini ısıtmak. 'Serdivan Kart' aracılığı ile vatandaşlarımız ihtiyaçlarını istedikleri yerden temin edebiliyorlar. Aynı zamanda hayır çarşımız aracılığı ile duyarlı vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdığı kıyafetler de temizlenip, ütülenip yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin gösterdiği duyarlılık da bizleri ayrıca memnun ediyor." diye konuştu.
Programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih
Savaşan, AK Parti Serdivan Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Yalçın
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere
, Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çiğdem, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.