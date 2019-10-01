Son Dakika Haberleri: Serdivan'da Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti
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Serdivan'da Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti

1 saat önce

Serdivan Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.

Serdivan'da Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Serdivan Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.


Serdivan Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda; Serdivan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine ait hukuk komisyon raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilirken, 2020 mali yılı bütçesinin görüşülmesi ve 2020 mali yılı ücret tarifesi ile ilgili maddeler, görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.


Meclis toplantısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen bütçe ile ilgili maddelerin tekrar görüşülmesi için 15 Ekim 2019 Salı günü tekrar toplanmak üzere sona erdi. - SAKARYA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
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