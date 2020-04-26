Serdivan'da fırınlara ramazan denetimi - Son Dakika

Serdivan Belediyesi Ramazan'la birlikte ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetimlerini de sıkılaştırdı.

Korona ile mücadele kapsamında alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı kararı doğrultusunda; Zabıta Müdürlüğü ekipleri de tüm fırınları tek tek kontrol ederek hijyen, gramaj ve satış yapılabilecek saatler konusunda işletmeleri bilgilendirildi. Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda iftara iki saat kala fırınlarda tüm imalat ve satış faaliyetlerinin durdurulması gerektiği ifade edilirken, hem vatandaşların hem de çalışanların, alışveriş esnasında sosyal mesafe kuralına uymalarının yanı sıra, üretim ve satış yapılan alanlarda maske, eldiven ve bone takılması konusunda da işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı.

Korona ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere Ramazan Ayı dolayısıyla yeni düzenlemelerin getirildiğini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İftarlarımızın vazgeçilmesi pidelerin, tüm hijyen ve sağlık kurallarına uyularak vatandaşlarımızın sofralarına ulaşmasını sağlamak en önemli önceliğimiz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zaman diliminde hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın alınan kararlara ve yeni düzenlemelere mutlaka riayet etmeleri süreç için çok önemli. Biz de bu kapsamda denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA