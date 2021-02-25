Serdivan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Serdivan Belediyesi önünde kurulan stantlarda gün boyu bağışçıları ağırlayan yetkililer, sağlık değerlendirmelerinin ardından gönüllülerden kan aldı.

Salgın sürecinde azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla yapılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Serdivan Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye personeli de kampanyaya destek verdi.

Kampanyaya verilen destekten memnuniyet duyduklarını dile getiren belediye yetkilileri, havaların soğuk olmasına rağmen kan bağışı yaparak kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.