Serdivan'da maske üretimi için kurumlar arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Serdivan ilçesinde maske üretimi için Serdivan Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın makamında düzenlenen törende, İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ve Serdivan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sevinç'in hazır bulunduğu belirtildi.

Salgınla mücadele kapsamında ilk andan itibaren sahada olduklarını ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşıladıklarını ifade eden Başkan Alemdar, salgın döneminde en önemli ihtiyaçlarından biri olan medikal maske ve koruyucu kıyafet dikimi için de iki kurumla birlikte yeni bir adım attıklarını kaydetti.

Serdivan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak kursla hem maske üretiminin devam ettirildiğini hem de bu süreçte istihdama destek olduklarını dile getiren Alemdar, eğitim süreci boyunca kursiyerlere İŞKUR tarafından ücret ödeneceğini bildirdi.

Alemdar, üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.