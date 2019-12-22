Serdivan'da metruk yapılara geçit yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serdivan'da metruk yapılara geçit yok - Son Dakika

Serdivan'da metruk yapılara geçit yok

6 saat önce

Serdivan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında ilçe genelindeki metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

Serdivan'da metruk yapılara geçit yok, System.String[]

Serdivan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında ilçe genelindeki metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor.


İlgili kamu kurumlarıyla ortak hareket edilen çalışmalar kapsamında; vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra çevre kirliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan yapılar Serdivan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilirken, sonrasında kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.


Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; yıkım için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine durumun önceden tebliğ edildiği ve verilen sürenin ardından yıkımlara başlanıldığı belirtildi. Çalışmaların; mahallelerde terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi olan metruk binalar üzerinde yoğunlaştığı ifade edilirken, tüm gayenin planlı şehirleşmesiyle örnek olan Serdivan'da güvenliği tehlikeye sokabilecek yapılara; yapı sahipleri, mahalle sakinleri ve çözüm ortağı kurumlarla birlikte müdahalede bulunmak, bu sayede hem güvenliğin tesisi ve sürekliliğini sağlayıp hem de estetik kent mimarisini korumak olduğu vurgulandı. - SAKARYA

İçişleri Bakanlığı, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:44 Kaynak: İHA
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