Son Dakika Haberleri: Serdivan'da Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Serdivan'da Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamındaki eğitimlere Serdivan Vilayetler Birliği Anaokulunda devam edildi.

Serdivan'da Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamındaki eğitimlere Serdivan Vilayetler Birliği Anaokulunda devam edildi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul bahçesinde trafik uygulama alanı oluşturularak çocuklara trafik ışığı eğitimlerinin verildiği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen okul müdürü Seyhan Kalabalık, bu tür eğitimlerin trafik bilinci oluşturmak için önemli olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımıza küçük yaşta yerleştireceğimiz trafik bilinci ve trafik adabı sayesinde onların ebeveynlerinin hatalarını kontrol etmelerini ve yapacakları uyarılarla onların da dikkatlerini çekmeleri sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin sonrasında miniklere "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartları ve kırmızı düdük dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:32 Kaynak: AA

Sakarya, Serdivan, Güncel
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