Serdivan'da Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamındaki eğitimlere Serdivan Vilayetler Birliği Anaokulunda devam edildi.

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamındaki eğitimlere Serdivan Vilayetler Birliği Anaokulunda devam edildi.



Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul bahçesinde trafik uygulama alanı oluşturularak çocuklara trafik ışığı eğitimlerinin verildiği belirtildi.



Açıklamada sözlerine yer verilen okul müdürü Seyhan Kalabalık, bu tür eğitimlerin trafik bilinci oluşturmak için önemli olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımıza küçük yaşta yerleştireceğimiz trafik bilinci ve trafik adabı sayesinde onların ebeveynlerinin hatalarını kontrol etmelerini ve yapacakları uyarılarla onların da dikkatlerini çekmeleri sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.



Eğitimlerin sonrasında miniklere "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartları ve kırmızı düdük dağıtıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar

11 Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmenin Cezası 114 Yıla Düşürüldü

40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı

Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak