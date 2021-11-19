Serdivan'da öğrenciler sanat atölyesinde eğlenerek öğreniyorlar - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, eğitime verilen ara tatil döneminde çocuklar sanat atölyesinde keyifli vakit geçiriyor.

İlçede faaliyet gösteren sanat atölyesine gelen bazı öğrenciler, düzenlenen etkinliklere katıldı.

Sanat Atölyesi sahibi olan Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Görevlisi Özlem Fazlıoğlu, AA muhabirine, küçük yaştan itibaren çocuklara sanatı sevmeyi, hobi edinmenin önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların atölyede keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Fazlıoğlu, "Buraya geldiklerinde, sanatın bin bir çeşidini görmüş oluyorlar, dokunmuş oluyorlar. Biz de bir yandan, onların ruhuna kalbine dokunabilirsek ne mutlu bize. Evde oturmak yerine, tabletle ve telefon oynamak yerine buraya gelsinler, güzel hobi edinsinler. Farklı farklı atölyelere katılsınlar, ufuklarını açsınlar istiyoruz. Eğlensinler ki eğlenerek bir tatil geçirsinler." diye konuştu.

Öğrenci velisi Gonca Dikmen de "Çocuklarımız ekran karşısında olmaktansa, burada bol bol eğleniyorlar, arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar. Biz de ara sıra katılmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız için çok verimli bir tatil oluyor, çocuklarımız adına da kendi adımıza da çok mutluyuz." ifadesini kullandı

Etkinliklere katılan 2. sınıf öğrencisi Ali Asaf Terzioğlu da "Ara tatilde resim yapmak istedim ve buraya gelip slime yapmak istedim. Burada çok eğlenceli vaktim geçiyorum." dedi.

Elif Zümra Acar da 10. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Ara tatilde burada olmak gerçekten çok güzel, burada el işleri yapıyoruz eğleniyoruz. Evde tablet başında vakit geçireceğimize buraya gelip, güzel vakitler geçirmek benim için çok güzel oldu." dedi.

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